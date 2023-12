Shanghai Pharmaceuticals HoldingADR Aktie: Was soll das denn werden?

Der Aktienkurs der Shanghai-Aktie verzeichnet im Vergleich zur Jahresperformance des Gesundheitspflege-Sektors eine Rendite von -16,34 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,96 Prozent, wobei die Shanghai-Aktie mit 5,39 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai bei 13,65 HKD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 10,56 HKD liegt, was einer Distanz zum GD200 von -22,64 Prozent entspricht und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 11,37 HKD, was einem Abstand von -7,12 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Shanghai-Aktie veröffentlicht. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen rund um Shanghai diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shanghai-Aktie mit einem RSI-Wert von 67,5 als "Neutral" eingestuft wird und weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 67 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

