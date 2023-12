Shanghai Pharmaceuticals HoldingADR Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "SHANGHAI PHARMA":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Shanghai eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung aufgewiesen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der GD200 bei 13,6 HKD liegt und der Aktienkurs (10,78 HKD) um -20,74 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 11,31 HKD, was einer Abweichung von -4,69 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shanghai liegt bei 48,84, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamtbewertung daher auch hier als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie eine Rendite von -16,34 Prozent erzielt, was 1,93 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -13,25 Prozent und Shanghai liegt aktuell 3,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.