Shanghai Pharmaceuticals HoldingADR Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Aktienkurs des Unternehmens Shanghai hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,34 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Shanghai damit 6,47 Prozent unter dem Durchschnitt (-9,87 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -10,49 Prozent. Die Shanghai-Aktie liegt aktuell 5,85 Prozent unter diesem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai-Aktie bei 13,68 HKD verläuft. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 10,82 HKD, was einem Abstand von -20,91 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einem Niveau von 11,41 HKD und einer Differenz von -5,17 Prozent "Schlecht" ab. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Shanghai diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) bietet ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Der RSI der Shanghai-Aktie für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 68,29, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI für 25 Tage beträgt 61,54 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem Gesamtbild des RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Shanghai-Aktie in verschiedenen Bereichen gemischt bewertet wird, mit einer Unterperformance im Vergleich zum Sektordurchschnitt, einer negativen technischen Analyse, einer positiven Stimmung in sozialen Netzwerken und einer neutralen Bewertung durch den RSI.