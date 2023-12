Shanghai Pharmaceuticals HoldingADR Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "SHANGHAI PHARMA":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Shanghai in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Shanghai wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shanghai aktuell bei 13,68 HKD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 10,82 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20,91 Prozent aufgebaut hat. Auch im Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Signal bewertet, da der GD50 derzeit ein Niveau von 11,41 HKD angenommen hat, was einer aktuellen Differenz von -5,17 Prozent entspricht.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai unterhalten, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Shanghai im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,34 Prozent erzielt, was 6,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -10,49 Prozent, und Shanghai liegt aktuell 5,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.