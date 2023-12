Shanghai Pharmaceuticals HoldingADR Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "SHANGHAI PHARMA":

Die Shanghai Aktie wird derzeit technisch analysiert und basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,59 HKD, während der Aktienkurs bei 10,98 HKD liegt, was einer Abweichung von -19,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 11,29 HKD, was einer Abweichung von -2,75 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflegebranche liegt die Rendite der Shanghai Aktie mit -16,34 Prozent um mehr als 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Gesundheitsdienstleister-Branche liegt die Rendite mit -15,18 Prozent um 1,16 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden auf sozialen Plattformen analysiert. Dabei wurden überwiegend positive Kommentare festgestellt, aber in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Shanghai festgestellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält die Shanghai Aktie daher in dieser Stufe ein "Gut"-Rating.