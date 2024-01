Shanghai Pharmaceuticals HoldingADR Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "SHANGHAI PHARMA":

Die Stimmung und die Gesprächshäufigkeit in den sozialen Medien können wichtige Informationen über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Shanghai. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationshäufigkeit festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shanghai daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,48 HKD, während der Kurs der Aktie (11,26 HKD) um -16,47 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 11,31 HKD zeigt eine Abweichung von -0,44 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shanghai eingestellt waren. Es gab sieben positive und drei negative Tage, und an vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Shanghai daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Shanghai in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,37 Prozent erzielt. Dies ist eine Outperformance von +5,66 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die im Durchschnitt um -16,03 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -16,91 Prozent aufwies, liegt Shanghai 6,55 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.