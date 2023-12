Shanghai No 1 Dispensary-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Stimmung und Diskussion rund um die Shanghai No 1 Pharmacy-Aktie haben sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie mehr Aufmerksamkeit erfahren hat als üblich. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat die Shanghai No 1 Pharmacy-Aktie eine Rendite von 3,88 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich des Einzelhandels mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln hat die Aktie eine überdurchschnittliche Rendite von 8,68 Prozent erzielt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 50 und 47,88 für die letzten 7 bzw. 25 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt eine durchschnittliche Abweichung von +2,63 Prozent für die letzten 200 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt die Abweichung für die letzten 50 Handelstage bei +6,3 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Shanghai No 1 Pharmacy-Aktie eine positive Bewertung basierend auf Stimmung, Diskussion, Branchenvergleich und technischer Analyse.