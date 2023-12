Shanghai No 1 Dispensary Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Shanghai No 1 Pharmacy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 12,15 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 11,89 CNH, was einem Unterschied von -2,14 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine neutrale Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,93 CNH liegt mit einer Abweichung von -0,34 Prozent nahe am letzten Schlusskurs, weshalb die Aktie auch kurzfristig neutral bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai No 1 Pharmacy liegt bei 82,54, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine schlechte Bewertung.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bezüglich der Shanghai No 1 Pharmacy festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht neutral bewertet. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Shanghai No 1 Pharmacy. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, weshalb die Aktie als gut eingestuft wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Shanghai No 1 Pharmacy-Aktie in der Anlegerstimmung angemessen bewertet wird und als gut einzustufen ist.