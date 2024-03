Shanghai No 1 Dispensary Aktie: Die Bären zittern!

In den letzten vier Wochen konnten wir bei Shanghai No 1 Pharmacy eine positive Veränderung im Stimmungsbild und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien feststellen. Dies führt dazu, dass wir die Aktie mit einem "Gut" bewerten. Die gestiegene Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Unternehmen in der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat Shanghai No 1 Pharmacy in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +8,25 Prozent erzielt. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit 5,9 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Shanghai No 1 Pharmacy-Aktie deutlich unter dem Wert der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral, wobei in den letzten Tagen vermehrt positive Themen im Mittelpunkt standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz sich positiv entwickelt haben, während die technische Analyse eher negativ ausfällt. Die Anleger-Stimmung ist insgesamt neutral mit einem positiven Trend in den Diskussionen.