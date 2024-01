Shanghai No 1 Dispensary Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Anlegerstimmung gegenüber Shanghai No 1 Pharmacy war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab jedoch auch negative Tage und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Shanghai No 1 Pharmacy daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai No 1 Pharmacy-Aktie zeigt einen Wert von 64 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 62,59. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Rating für Shanghai No 1 Pharmacy basierend auf dem RSI.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten auf ein unterdurchschnittliches Stimmungsbild hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 12,15 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 11,76 CNH liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs.

Insgesamt erhält Shanghai No 1 Pharmacy daher gemäß der verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung.