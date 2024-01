Shanghai No 1 Dispensary Aktie: Alles nach Plan!

Der Aktienkurs von Shanghai No 1 Pharmacy hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 3,88 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. Auch im Vergleich zur Einzelhandelsbranche, die eine durchschnittliche Rendite von -14,33 Prozent verzeichnete, hat Shanghai No 1 Pharmacy mit 18,21 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai No 1 Pharmacy-Aktie beträgt 36, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 62,07, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das RSI-Rating für Shanghai No 1 Pharmacy somit als "Neutral" bewertet.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Shanghai No 1 Pharmacy haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies spiegelt sich in einer höheren Aufmerksamkeit und positiven Themen in sozialen Medien wider, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Auch das Anleger-Sentiment war überwiegend positiv, mit sechs Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie auch hier eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Shanghai No 1 Pharmacy sowohl in Bezug auf die Rendite im Vergleich zur Branche als auch in Bezug auf den RSI, das Stimmungsbild und das Anleger-Sentiment eine positive Entwicklung verzeichnet hat und daher gute Bewertungen in diesen Kategorien erhält.