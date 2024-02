Shanghai No9 Department Store-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Shanghai Join Gut-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 61, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 58,03, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Shanghai Join Gut-Aktie.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") zeigt sich, dass die Rendite der Shanghai Join Gut-Aktie mit -7,08 Prozent um mehr als 6 Prozent über der Branchenrendite liegt. Im Bereich "Multiline-Einzelhandel" liegt die Rendite der Aktie mit 7,91 Prozent ebenfalls deutlich über dem Branchendurchschnitt von -14,99 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Shanghai Join Gut festgestellt werden. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält die Aktie daher in dieser Stufe ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Join Gut-Aktie der letzten 200 Handelstage um 6,56 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -10,9 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.