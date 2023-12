Shanghai No9 Department Store Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI für Shanghai Join Gut beträgt 55,43, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 49,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt, und somit erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Shanghai Join Gut mit einer Rendite von 5,37 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,81 Prozent, wobei Shanghai Join Gut mit 2,55 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Join Gut bei 7 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 7,81 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,57 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 7,63 CNH, was die Aktie mit +2,36 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Shanghai Join Gut lassen sich über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit eine Einstufung von "Neutral" für Shanghai Join Gut in diesem Punkt.