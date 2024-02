Shanghai No9 Department Store Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der Shanghai Join Gut-Aktie beträgt aktuell 61, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Eine Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergab ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Shanghai Join Gut. Die Diskussion in den sozialen Medien war größtenteils neutral, jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führte.

Die Anlegerstimmung war ebenfalls größtenteils neutral, wobei die Diskussion an zwei Tagen vor allem um positive Themen drehte. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Shanghai Join Gut daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Shanghai Join Gut mit einer Rendite von -7,08 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Shanghai Join Gut mit 7,91 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.