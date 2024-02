Shanghai New World Aktie: Der weitere Knall!

Der Aktienkurs von Shanghai New World hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,34 Prozent erzielt und liegt damit 22,4 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege", die bei -17,06 Prozent liegt. Im Bereich "Multiline-Einzelhandel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -15,73 Prozent, wobei Shanghai New World aktuell 21,07 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Shanghai New World liegt bei 73,62 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 60,17, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Shanghai New World eingestellt waren. Es gab fünf positive und acht negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shanghai New World daher eine Einschätzung von "Schlecht".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai New World aktuell bei 7,3 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 5,95 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -18,49 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 7,01 CNH, was einer Differenz von -15,12 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher "Schlecht".