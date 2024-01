Shanghai New World Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung der Shanghai New World-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Shanghai New World-Aktie in diesem Punkt die Gesamteinstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) deuten darauf hin, dass die Situation der Shanghai New World-Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai New World ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai New World-Aktie bei 7,38 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,75 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,01 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 7,26 CNH, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für die Shanghai New World-Aktie basierend auf der Diskussionsintensität, der Stimmungsänderung, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.