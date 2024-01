Shanghai New World Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Shanghai New World-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 7,38 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 7,07 CNH, was einem Unterschied von -4,2 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,23 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,21 Prozent), dass die Shanghai New World-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Wenn man den weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz betrachtet, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten zugenommen hat. Daher wird für diesen Faktor eine gute Einschätzung vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung hat eine positive Veränderung gezeigt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Wert für die Shanghai New World-Aktie.

Im Branchenvergleich konnte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,54 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,06 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Multiline-Einzelhandel"-Branche. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei -1,81 Prozent, wobei die Shanghai New World-Aktie 2,35 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Renditen im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai New World ausgetauscht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.