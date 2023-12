Shanghai New World Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen wird auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der Shanghai New World-RSI hat eine Ausprägung von 23,08, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 43,26, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut".

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz für die Aktie von Shanghai New World die übliche Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Shanghai New World um -0,14 Prozent vom GD200 (7,4 CNH) entfernt ist, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 7,22 CNH auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Shanghai New World-Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai New World in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was die Einschätzung als "Gut" weiter bestärkt.