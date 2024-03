Shanghai New World Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Im Fall von Shanghai New World betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 59,52 Punkten, was bedeutet, dass Shanghai New World derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,1, was auch auf ein "neutral" Rating hinweist. Zusammenfassend wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai New World derzeit bei 7,15 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 6,22 CNH liegt, ergibt sich ein Abstand von -13,01 Prozent, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 6,51 CNH ergibt sich eine Differenz von -4,45 Prozent, was zu einem "neutralen" Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis dieser beiden Zeiträume als "neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer Bewertung als "gut" führt. Allerdings wurde das Unternehmen im letzten Monat weniger intensiv diskutiert, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Insgesamt erhält die Shanghai New World-Aktie daher ein "gut" Rating.

Auch die Anlegerstimmung spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Shanghai New World diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "gut" eingestuft.