Shanghai New World Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Shanghai New World-Aktie wird derzeit mit einer "Schlecht"-Einstufung bewertet, da ihr aktueller Kurs von 6,24 CNH 13,45 Prozent unter der 200-Tage-Linie (GD200) liegt, die bei 7,21 CNH verläuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einem aktuellen Kurs von 6,66 CNH und einer Differenz von -6,31 Prozent negativ ab. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Signal auf Basis der beiden Zeiträume.

Beim Relative Strength-Index erhält die Shanghai New World-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI7 beträgt 38,46 und der RSI25 liegt bei 64,5, was jeweils zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich konnte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,34 Prozent erzielen, was 26,11 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" schneidet die Shanghai New World-Aktie mit einer Überperformance von 23,93 Prozent gut ab. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shanghai New World überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.