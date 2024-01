Shanghai New World Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Shanghai New World über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf ein starkes Interesse und eine "Gut"-Einstufung hin. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung zum Negativen verändert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai New World liegt bei 24,24, was als überverkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai New World ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai New World mit 7,38 CNH angegeben, während der aktuelle Kurs bei 7,75 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 7,26 CNH, was einen Abstand von +6,75 Prozent ergibt und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Shanghai New World als "Gut" vergeben.