Shanghai New Huangpu Zhiye Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Stärke Index, oder RSI, misst die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Shanghai New Huang Pu Industrial liegt bei 44,19, was auf eine neutrale Situation hinweist. Eine Bewertung als "Neutral" ergibt sich auch aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und für die Shanghai New Huang Pu Industrial bei 58 liegt.

Die technische Analyse auf Basis der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 5,55 CNH für den Schlusskurs der Shanghai New Huang Pu Industrial-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,31 CNH, was einer Abweichung von -22,34 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 4,72 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -8,69 Prozent darunter. Beide Werte führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Shanghai New Huang Pu Industrial in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, wie die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt. Positive Themen dominierten die Diskussionen und Meinungen in diesem Zeitraum, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Ebene führt.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Shanghai New Huang Pu Industrial festgestellt, weshalb eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz vergeben wird. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit auf dieser Stufe eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Shanghai New Huang Pu Industrial.