Shanghai New Huangpu Zhiye Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Der RSI betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Shanghai New Huang Pu Industrial liegt der aktuelle RSI-Wert bei 50,43, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung dieses Signals als "Neutral" eingestuft. Eine Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 49, was auch als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Bei den Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich ein insgesamt positives Stimmungsbild zur Shanghai New Huang Pu Industrial. Dies wird durch die aktuelle Diskussion und die positiven Themen in den Kommentaren der letzten Wochen bestätigt. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, obwohl es auch acht negative Handelssignale gibt. Zusammenfassend wird die Aktie von Shanghai New Huang Pu Industrial bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Shanghai New Huang Pu Industrial neutral sind.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs der Shanghai New Huang Pu Industrial mit 5,83 CNH um +0,87 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt ebenfalls +0,87 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.