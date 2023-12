Shanghai New Huangpu Zhiye Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Shanghai New Huang Pu Industrial befindet sich derzeit in einer Phase der technischen Analyse mit gemischten Bewertungen. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 5,78 CNH, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 5,4 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,57 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 5,76 CNH, was einem Abstand von -6,25 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shanghai New Huang Pu Industrial zeigt eine neutrale Einschätzung, mit einem Niveau von 52,94 und einem RSI25 von 60,45. Somit fällt die Gesamteinschätzung für den RSI auf "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu dieser Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen ergibt eine überwiegend positive Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Zusammenfassend zeigt die technische Analyse gemischte Signale, während das Anleger-Sentiment positiv ist. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.