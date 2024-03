Shanghai Moons' Electric Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Shanghai Moons' Electric hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,13 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Industrie-Sektor um 2,08 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -20,15 Prozent, wobei Shanghai Moons' Electric aktuell 3,03 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Moons' Electric bei 61,13 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 56,45 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -7,66 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 51,61 CNH, was einem Abstand von +9,38 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shanghai Moons' Electric eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Shanghai Moons' Electric daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.