Shanghai Moons' Electric Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse der Shanghai Moons' Electric-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 57,83 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 70,87 CNH liegt, was einer Abweichung von +22,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 68,87 CNH liegt, und vergleichen ihn mit dem letzten Schlusskurs. Hier ergibt sich eine Abweichung von +2,9 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shanghai Moons' Electric-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 74, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,05, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Somit liefert die Analyse der RSIs zu Shanghai Moons' Electric insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Auch die Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle. Bei der Diskussionsintensität zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.