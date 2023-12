Shanghai Moons' Electric Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Analyse von Sentiment und Buzz ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei Shanghai Moons' Electric zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem schlechten Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einschätzung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem schlechten Rating für Shanghai Moons' Electric.

Im Branchenvergleich erzielte das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 139,22 Prozent, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt. Auch aus technischer Sicht wird die Aktie positiv bewertet, da der Schlusskurs aktuell um 22,55 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Shanghai Moons' Electric-Aktie, wobei die positive Entwicklung im Branchenvergleich und die technische Analyse zu einem guten Rating führen, während die Analyse des RSI zu einem schlechten Rating führt.