Shanghai Moons' Electric Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die technische Analyse der Shanghai Moons' Electric-Aktie zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 59,32 CNH liegt und der letzte Schlusskurs deutlich darüber liegt (+7,37 Prozent Abweichung). Dadurch erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 69,25 CNH, wobei der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-8,03 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Shanghai Moons' Electric-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben auch ein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie wider. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend negative Meinungen geäußert, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Shanghai Moons' Electric angemessen als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Moons' Electric-Aktie beträgt 89, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 62,68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shanghai Moons' Electric.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Shanghai Moons' Electric in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".