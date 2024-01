Shanghai Modern Pharmaceutical Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, zeigt die Kursschwankungen von Aktien innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zu allen Bewegungen setzt. Der RSI der Shanghai Shyndec Pharmaceutical liegt bei 49,02 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 67, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet gemessen. Die Aktie von Shanghai Shyndec Pharmaceutical wird dabei als "Neutral" bewertet, da die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt befasste sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Shanghai Shyndec Pharmaceutical, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,11 Prozent erzielt hat, was 0,5 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,44 Prozent, und Shanghai Shyndec Pharmaceutical liegt aktuell 2,55 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.