Shanghai Modern Pharmaceutical Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Stimmung der Anleger bei Shanghai Shyndec Pharmaceutical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um eine weitere Bewertungsgrundlage für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Shanghai Shyndec Pharmaceutical-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 10,47 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,98 CNH, was einem Unterschied von -14,23 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine Bewertung von "Schlecht" vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (9,4 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,47 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Shyndec Pharmaceutical-Aktie hat einen Wert von 23, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis (55,19) ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Shanghai Shyndec Pharmaceutical.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien haben wir eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, weshalb wir auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.