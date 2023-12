Shanghai Modern Pharmaceutical Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Shanghai Shyndec Pharmaceutical-Aktie verzeichnet eine gemischte Bewertung in Bezug auf ihre technische Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 10,87 CNH. Der letzte Schlusskurs von 10,27 CNH weicht um -5,52 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 10,17 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,98 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,51 Prozent erzielt, was 13,39 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,34 Prozent, und Shanghai Shyndec Pharmaceutical liegt aktuell 11,17 Prozent über diesem Wert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Shanghai Shyndec Pharmaceutical ist ebenfalls überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Themen in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie auf dieser Ebene.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich jedoch eine gemischte Bewertung. Die Diskussionsintensität im Netz war schwach, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, und somit insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung der Shanghai Shyndec Pharmaceutical-Aktie, basierend auf verschiedenen Analysemethoden und der Anleger-Stimmung.