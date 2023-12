Shanghai Modern Pharmaceutical Aktie: Was noch aussteht!

Die Shanghai Shyndec Pharmaceutical wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 10,87 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 10,29 CNH liegt, was einer Abweichung von -5,34 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 10,17 CNH zeigt eine Abweichung von +1,18 Prozent, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Shanghai Shyndec Pharmaceutical in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer deutet auf eine negative Stimmung der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Aktie erhält insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und diskutierter Beiträge in den sozialen Medien.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Shyndec Pharmaceutical-Aktie liegt bei 66, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 47,83 im neutralen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung für die Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Shanghai Shyndec Pharmaceutical im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,51 Prozent erzielt, was 13,3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Arzneimittel" liegt die Aktie mit einer Rendite von 11,12 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.