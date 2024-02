Shanghai Modern Pharmaceutical Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Veränderungen in der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Fall von Shanghai Shyndec Pharmaceutical wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse hatte die Shanghai Shyndec Pharmaceutical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 10,47 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 8,98 CNH, was einem Unterschied von -14,23 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,4 CNH, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai Shyndec Pharmaceutical ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Shyndec Pharmaceutical-Aktie zeigt einen Wert von 23, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 55,19, was auf eine neutrale Bewertung der Aktie hindeutet.

Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Shanghai Shyndec Pharmaceutical.