Shanghai Modern Pharmaceutical Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann man auf den bekannten Relative Strength-Index, den RSI, zurückgreifen. Dabei wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Shanghai Shyndec Pharmaceutical liegt bei 83,33, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 71,7, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten verzeichnete Shanghai Shyndec Pharmaceutical eine Performance von -2,11 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche stiegen im Durchschnitt um 0,22 Prozent, was zu einer Underperformance von -2,33 Prozent im Branchenvergleich für Shanghai Shyndec Pharmaceutical führt. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,05 Prozent im letzten Jahr, wobei Shanghai Shyndec Pharmaceutical 0,06 Prozent darunter lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Shanghai Shyndec Pharmaceutical besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral an insgesamt vier Tagen eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, bestehen vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit bekommt Shanghai Shyndec Pharmaceutical auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Shanghai Shyndec Pharmaceutical wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Gut" bewertet. Es konnte auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz beobachtet werden. Das bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shanghai Shyndec Pharmaceutical auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.