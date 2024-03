Shanghai Modern Pharmaceutical Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Shyndec Pharmaceutical-Aktie liegt bei 48 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 44,78 liegt. Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher nach der RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs (9,01 CNH) um 12,18 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (10,26 CNH) ab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs von 9,17 CNH für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nur um -1,74 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shanghai Shyndec Pharmaceutical-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung unter den Anlegern hat auch Einfluss auf die Aktienkurse. Laut unserer Analysten waren die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, und in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Shanghai Shyndec Pharmaceutical-Aktie wurden analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso zeigte die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.