Shanghai Modern Pharmaceutical Aktie: Ist das noch normal?

Die Anlegerstimmung gegenüber Shanghai Shyndec Pharmaceutical war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhielt das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Insgesamt erhält Shanghai Shyndec Pharmaceutical von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Shanghai Shyndec Pharmaceutical derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 10,23 CNH, während der Aktienkurs (8,89 CNH) um -13,1 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 9,13 CNH, was einer Abweichung von -2,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Shanghai Shyndec Pharmaceutical mit einer Rendite von -10,35 Prozent mehr als 10 Prozent darüber. Die "Arzneimittel"-Branche erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,62 Prozent, während Shanghai Shyndec Pharmaceutical mit 8,27 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 51,72 Punkten, was bedeutet, dass die Shanghai Shyndec Pharmaceutical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis basiert, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist. Somit erhält Shanghai Shyndec Pharmaceutical eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.