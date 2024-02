Shanghai Metersbonwe Fashion, Accessories Aktie: Viel Lärm um nichts?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories ist mit einem Wert von 202,4 vergleichsweise hoch, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick teurer erscheint. Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt das KGV jedoch auf ähnlichem Niveau. Daher wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, basierend auf einer Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Die Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories-Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, der Anleger-Stimmung und des Relative-Stärke-Index.