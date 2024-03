Shanghai Metersbonwe Fashion, Accessories Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmung und der Buzz rund um Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,54 Prozent erzielt, was 6,37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -12,78 Prozent, und die Aktie von Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories liegt aktuell 5,76 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories mit 0 Prozent 2,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser niedrigen Rendite wird die Aktie als ein unrentables Investment bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen keine signifikanten Abweichungen und deuten somit auf einen neutralen Trend hin.

Insgesamt wird die Aktie von Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories basierend auf den analysierten Kriterien als "Neutral" bewertet.