Shanghai Metersbonwe Fashion, Accessories Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weicht um +3,37 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine geringe Abweichung von +1,66 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 1,56 Prozent erzielt, was 5,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 5,36 Prozent, wobei Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories 3,79 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories liegt bei 43,75, was als neutral bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation mit einem Wert von 44. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als neutral eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Aktie hat jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein gutes Rating.