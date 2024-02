Shanghai Metersbonwe Fashion, Accessories Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Aktienkurs von Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,3 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um -12,89 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -7,41 Prozent für Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories führt. Auch im Sektor "Zyklischer Konsumgüter" liegt die Rendite von -12,98 Prozent über der Performance von Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories, die 7,33 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories liegt aktuell bei 64,86 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,41 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung zu Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen zu dem Unternehmen waren neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories mit einem Wert von 202,4 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von 0. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories, basierend auf Branchenvergleich, Relative Strength Index, Anleger-Stimmung und fundamentaler Analyse.