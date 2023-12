Shanghai Metersbonwe Fashion, Accessories Aktie: Abwarten

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Instrument zur Beurteilung einer Aktie. Kürzlich stand die Aktie von Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Hauptsächlich wurden positive Meinungen zu der Aktie veröffentlicht. Zudem wurde in den letzten Tagen besonders positiv über Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0 Prozent, was 2,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories-Aktie bei 1,78 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,89 CNH deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,81 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories-Aktie liegt bei 50 und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite und gemischte Bewertungen in Bezug auf die technische Analyse und den Relative Strength Index für die Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories-Aktie.