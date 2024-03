Shanghai Mechanical, Electrical Industry Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Shanghai Mechanical And Electrical Industry hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -0,04 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -19,01 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Shanghai Mechanical And Electrical Industry eine Outperformance von +18,97 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -18,43 Prozent, wobei Shanghai Mechanical And Electrical Industry 18,39 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich feststellen, dass Shanghai Mechanical And Electrical Industry über einen längeren Zeitraum nur eine geringe Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Shanghai Mechanical And Electrical Industry in diesem Punkt die Bewertung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai Mechanical And Electrical Industry in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 9 positive Signale und keine negativen Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs (12,79 CNH) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (13,64 CNH) liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (11,81 CNH) über diesem Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird Shanghai Mechanical And Electrical Industry in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.