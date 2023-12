Shanghai Mechanical, Electrical Industry Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Shanghai Mechanical And Electrical Industry hat in den letzten Tagen eine neutrale Einschätzung in der technischen Analyse erhalten. Der Kurs liegt derzeit um 4,19 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Im Gegensatz dazu zeigt die Analyse auf Basis der vergangenen 200 Tage eine schlechte Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -12,05 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über die Shanghai Mechanical And Electrical Industry in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde nur unwesentlich mehr oder weniger über die Shanghai Mechanical And Electrical Industry diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Shanghai Mechanical And Electrical Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,83 Prozent, was einer Outperformance von +5,9 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 5,53 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Shanghai Mechanical And Electrical Industry diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren vor allem positive Themen in den Diskussionen zu finden, was die positive Einschätzung der Anleger bestätigt. Darüber hinaus haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.