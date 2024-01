Shanghai Mechanical & Electrical IndustryB, tut es schon wieder!

Die Shanghai Mechanical And Electrical Industry-Aktie befindet sich derzeit in einer neutralen Phase, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 48,08 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein RSI-Wert von 75, was als Signal für eine Überkauft-Bewertung gilt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt hingegen ein positives Bild. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 5 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Performance im Vergleich zur Branche zeigt die Shanghai Mechanical And Electrical Industry eine Outperformance von +3,05 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor erzielte die Aktie eine Überperformance, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 13,97 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,74 CNH liegt daher deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Selbst bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter, was zu einer erneuten "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Bewertung der Shanghai Mechanical And Electrical Industry-Aktie auf der Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien.