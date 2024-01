Shanghai Mechanical & Electrical IndustryB Aktie: Die Bären zittern!

Die technische Analyse der Shanghai Mechanical And Electrical Industry-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 13,96 CNH für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 11,53 CNH, was einem Unterschied von -17,41 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, woraus sich ein insgesamt "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Shanghai Mechanical And Electrical Industry-Aktie ergibt die Analyse, dass sie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 70,73) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 70,26) als überkauft einzustufen ist. Daraus resultiert ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") konnte die Shanghai Mechanical And Electrical Industry-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,83 Prozent erzielen, was 3,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich "Maschinen" liegt die Aktie mit einer Rendite von 3,37 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen in den Diskussionen der Anleger zunehmend beachtet, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shanghai Mechanical And Electrical Industry-Aktie somit ein "Gut"-Rating.