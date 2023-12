Shanghai Maling Aquarius Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Shanghai Maling Aquarius-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" bewertet. Der Kurs von 6,78 CNH liegt 11,95 Prozent unter dem GD200 von 7,7 CNH, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50 beträgt 7,01 CNH, was einem Abstand von -3,28 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite der Shanghai Maling Aquarius im letzten Jahr bei -7,41 Prozent, was 1,08 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Nahrungsmittelaktien beträgt -6,16 Prozent, und die Shanghai Maling Aquarius liegt um 1,25 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien wurde die Shanghai Maling Aquarius-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt und somit die Einstufung "Gut" ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shanghai Maling Aquarius-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 64,71) als auch auf längere Sicht (25-Tage-RSI: 56,72). Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.