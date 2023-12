Shanghai M&G Stationery Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "M&G":

Shanghai M&g Stationery hat in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien eine besonders positive Bewertung erhalten. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Gut" einstufen.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Shanghai M&g Stationery zeigte hierbei durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 86,71 Punkten, was bedeutet, dass die Shanghai M&g Stationery-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 62,39, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist und deshalb als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Shanghai M&g Stationery daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,66 Prozent erzielt, was 29,1 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 0,16 Prozent, und Shanghai M&g Stationery liegt aktuell 29,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.