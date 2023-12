Shanghai M&G Stationery Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Shanghai M&g Stationery-Aktie verzeichnet eine unterdurchschnittliche Performance in Bezug auf den Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Mit einem aktuellen Durchschnitt von 42,24 CNH weicht der letzte Schlusskurs von 35,8 CNH um -15,25 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 38,02 CNH weist mit einem letzten Schlusskurs von -5,84 Prozent ebenfalls auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionsintensität für die Aktie von Shanghai M&g Stationery, was langfristig als positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,66 Prozent verzeichnete, was 29,54 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Verglichen mit der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Aktie von Shanghai M&g Stationery sogar um 30,56 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Shanghai M&g Stationery-Aktie zeigt eine Ausprägung von 58,99, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 73,2, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" für die Aktie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und die Beurteilung des Sentiments und des Branchenvergleichs, dass die Shanghai M&g Stationery-Aktie aktuell mit negativen Bewertungen konfrontiert ist und als "Schlecht" eingestuft wird.