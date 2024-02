Shanghai M&G Stationery Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Anlegerstimmung gegenüber Shanghai M&g Stationery war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den Social Media hervorgeht. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen eher negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung für Shanghai M&g Stationery abgegeben.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance erzielte das Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -37,06 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche einen durchschnittlichen Rückgang von -13,13 Prozent, was bedeutet, dass Shanghai M&g Stationery in dieser Branche um -23,93 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -16,01 Prozent, und Shanghai M&g Stationery unterperformte um 21,05 Prozent im Vergleich dazu. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Shanghai M&g Stationery, so ergibt sich für den 7-Tage-RSI ein Wert von 22,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse, wird die Aktie von Shanghai M&g Stationery anhand des gleitenden Durchschnitts bewertet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 39,88 CNH, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 33,75 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 35,04 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Shanghai M&g Stationery auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.