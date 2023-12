Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Developmenta Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI des Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 56, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen wurde bei Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development eine Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt, wodurch die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development mit 9 CNH inzwischen -0,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -9,27 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen vor allem positive Themen dominierten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Statistische Analysen auf der Basis großer historischer Datenmengen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, wobei 2 "Gut"-Signale (bei 1 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation festgestellt wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.